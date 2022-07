Salem' s Lot | l' uscita del film tratto da Stephen King slitta alla primavera 2023

(Di martedì 12 luglio 2022)l'americana del nuovo adattamento del romanzo di culto diLenotti di's Lot uscirà nei cinema nelladel. Warner Bros ha deciso di farre l'del nuovo adattamento di's Lot, classico ditargato New Line, dal settembre 2022del. La mossa sarebbe dovuta ai ritardi nella post-produzione delaccumulati durante l'emergenza sanitaria. A produrre's Lot per Warner Bros. e New Line Cinema è James Wan; a occuparsi della regia e della sceneggiatura, invece, c'è Gary Dauberman. Il ...

Pubblicità

mspiccia : RT @CarmineTool: Il libro più bello che avete letto? Il mio 'Le Notti di Salem (Salem's lot)' di Stephen King. Il vostro? - CarmineTool : Il libro più bello che avete letto? Il mio 'Le Notti di Salem (Salem's lot)' di Stephen King. Il vostro? - RoyBattyTyrrell : @Espinoporaqui Como Nosferatu 2.0 un 10. Como Kurt Barlow un 0. Lo siento, pero con Salem's Lot no paso una. -

Everyeye Cinema

Warner Bros ha deciso di far slittare l'uscita del nuovo adattamento di's, classico di Stephen King targato New Line, dal settembre 2022 alla primavera del 2023. La mossa sarebbe dovuta ai ritardi nella post - produzione del film accumulati durante l'emergenza ...... la release precedente (il 21 aprile 2023 ) è stato affidato ad un altro remake, ovvero quello di's. E' presumibile che la nuova data sarà presto annunciata. James Wan e Michael Clear ... Salem's Lot, star di Top Gun Maverick promette 'vampiri come quelli prima di Twilight' Slitta l'uscita americana del nuovo adattamento del romanzo di culto di Stephen King Lenotti di Salem, Salem's Lot uscirà nei cinema nella primavera del 2023. Warner Bros ha deciso di far slittare l'u ...L'uscita di Salem's Lot, il film della Warner Bros. tratto dal romanzo di Stepehn King, è stata posticipata al 2023.