Salario minimo, via libera della commissione Lavoro del Parlamento Ue alla direttiva. M5s e Pd: “Ora avanti con i lavori anche in Italia” (Di martedì 12 luglio 2022) La commissione Lavoro del Parlamento europeo ha dato il via libera al testo della direttiva Ue sul Salario minimo con 34 voti a favore, 8 contrari e 2 astenuti. Il testo punta a istituire il quadro per fissare salari minimi adeguati ed equi rispettando le diverse impostazioni nazionali dei Paesi membri e a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva. Il voto della commissione rappresenta un passaggio intermedio in attesa della prova finale in seduta plenaria, atteso per la sessione di settembre a Strasburgo. Il sì in quella sede rappresenterebbe la ratifica finale della misura. L’accordo tra le istituzioni (Consiglio, Parlamento e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Ladeleuropeo ha dato il viaal testoUe sulcon 34 voti a favore, 8 contrari e 2 astenuti. Il testo punta a istituire il quadro per fissare salari minimi adeguati ed equi rispettando le diverse impostazioni nazionali dei Paesi membri e a rafforzare il ruolocontrattazione collettiva. Il votorappresenta un passaggio intermedio in attesaprova finale in seduta plenaria, atteso per la sessione di settembre a Strasburgo. Il sì in quella sede rappresenterebbe la ratifica finalemisura. L’accordo tra le istituzioni (Consiglio,e ...

