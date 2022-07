Salario minimo, i giuslavoristi Alleva e Martino: “Nella guerra ai contratti pirata Orlando dimentica quelli ‘corsari’, il lavoro povero targato Cgil, Cisl e Uil” (Di martedì 12 luglio 2022) Il mondo del lavoro attende che il ministro Andrea Orlando presenti alle parti sociali le sue proposte per il contrasto alla povertà lavorativa. Il tema è già stato oggetto di confronto e l’incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati, al quale sarà presente anche il ministro del lavoro, potrebbe essere l’occasione per fare sintesi e ufficializzare una proposta. A partire dalla soluzione su quella che Orlando chiama “la via italiana al Salario minimo“, da fissare non per legge ma attraverso la contrattazione collettiva, applicando ad ogni categoria il trattamento economico complessivo del contratto maggiormente rappresentativo nel settore. Un passo avanti Nella tutela dei lavoratori che però non contempla il Salario minimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Il mondo delattende che il ministro Andreapresenti alle parti sociali le sue proposte per il contrasto alla povertà lavorativa. Il tema è già stato oggetto di confronto e l’incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati, al quale sarà presente anche il ministro del, potrebbe essere l’occasione per fare sintesi e ufficializzare una proposta. A partire dalla soluzione su quella chechiama “la via italiana al“, da fissare non per legge ma attraverso la contrattazione collettiva, applicando ad ogni categoria il trattamento economico complessivo del contratto maggiormente rappresentativo nel settore. Un passo avantitutela dei lavoratori che però non contempla il...

Pubblicità

Mov5Stelle : Il tema del salario minimo e della povertà lavorativa è estremamente importante per il nostro Paese, per questo noi… - Corriere : ?? Il salario minimo, secondo Bruxelles, deve essere una tutela garantita per tutti i lavoratori. Nessuno invece si… - demagistris : 30% dei pensionati con meno di 1000 euro al mese,stipendi tra i più bassi d’Europa e senza salario minimo,servizi p… - mikytooday1 : @teoxandra Ma Draghi che corre da Mattarella... ?? Ci sono sul banco delle richieste ormai necessarie come il salari… - annamar_65 : RT @Lorellastelle: FINIAMOLA DAI. C'è poco da discutere. Abbiate pazienza. Tra i problemi più grossi degli italiani ci sono: disoccupazion… -