Salario minimo, Beppe Grillo rilancia: "Ne abbiamo urgente bisogno. Adesso. I numeri dell'Inps sono pazzeschi e vanno stravolti" (Di martedì 12 luglio 2022) Proprio mentre i suoi alla Camera non votavano il decreto Aiuti, aprendo un nuovo strappo dentro la maggioranza, il garante M5s sul Blog rilanciava sulla necessità di approvare la legge sul Salario minimo. Beppe Grillo ha infatti pubblicato un post per commentare l'ultimo rapporto annuale dell'Inps che ha fotografato la desolante condizione delle retribuzioni italiane. Nel report è emerso che "il 23% dei lavoratori italiani guadagna meno di quanto sarebbe loro assicurato dal Reddito di cittadinanza (780 euro)". "numeri pazzeschi", si conclude il post di Grillo, "che devono assolutamente essere stravolti. Per farlo abbiamo l'urgente bisogno di un ..."

