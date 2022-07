Russia, stretta sulla ‘propaganda gay’ (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ in arrivo in Russia una nuova, e più stringente legge, contro quella che viene definita “propaganda gay”, a conferma che la postura aggressiva all’estero va di pari passo con la cancellazione dei diritti civili. L’espressione della cultura Lgbtq sarà proibita non più solo di fronte ai minori, ma di fronte a chiunque. E mentre la Commissione politiche sull’informazione della Duma di Stato ha dato il via libera al testo, viene multato il celebre youtuber Yuri Dud, famoso per le sue interviste irriverenti pubblicate sulla piattaforma di video, sul suo canale “vDud” che conta su dieci milioni di iscritti. Dud, che aveva criticato la guerra contro l’Ucraina, chiedendo il ritiro delle forze russe, è stato nominato “agente straniero”. Un tribunale di Mosca lo ha condannato al pagamento di una sanzione di 120mila rubli (circa duemila ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ in arrivo inuna nuova, e più stringente legge, contro quella che viene definita “propaganda gay”, a conferma che la postura aggressiva all’estero va di pari passo con la cancellazione dei diritti civili. L’espressione della cultura Lgbtq sarà proibita non più solo di fronte ai minori, ma di fronte a chiunque. E mentre la Commissione politiche sull’informazione della Duma di Stato ha dato il via libera al testo, viene multato il celebre youtuber Yuri Dud, famoso per le sue interviste irriverenti pubblicatepiattaforma di video, sul suo canale “vDud” che conta su dieci milioni di iscritti. Dud, che aveva criticato la guerra contro l’Ucraina, chiedendo il ritiro delle forze russe, è stato nominato “agente straniero”. Un tribunale di Mosca lo ha condannato al pagamento di una sanzione di 120mila rubli (circa duemila ...

