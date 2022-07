Russia | aziende dovranno trasferire allo Stato dati personali senza consenso

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 luglio 2022) Mosca, 12 lug. (Adnkronos) - Lerusse, su richiesta,le informazionidei cittadini. Lo prevede un disegno di legge sulla circolazione deidel ministero russo per il Digitale. Per farlo, non sarà richiesto ildella persona e, una volta svincolati, isaranno accessibili ad altri dipartimenti e sviluppatori russi di sistemi di intelligenza artificiale. Dal canto loro, scrive il media russo Kommersant, lesi oppongono al trasferimento gratuito deidei clienti alle autorità e gli esperti parlano di rischi per la sicurezza.