Ruba una bicicletta, preso e denunciato - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 12 luglio 2022) Polizia municipale Nel pomeriggio di lunedì una pattuglia della Polizia Municipale ha individuato e denunciato un cittadino nigeriano per aver Rubato una bicicletta. È stato lo stesso proprietario del ... Leggi su lanazione (Di martedì 12 luglio 2022) Polizia municipale Nel pomeriggio di lunedì una pattuglia della Polizia Municipale ha individuato eun cittadino nigeriano per averto una. È stato lo stesso proprietario del ...

Prato, 12 luglio 2022 - Nel pomeriggio di lunedì una pattuglia della Polizia Municipale ha individuato e denunciato un cittadino nigeriano per aver rubato una bicicletta. È stato lo stesso proprietario del mezzo, che era in un supermercato in viale Galilei, e aveva legato la sua bici con un lucchetto, a richiedere l'intervento degli agenti, vedendo il ladro allontanarsi con il mezzo.