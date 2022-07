Rossana Falcone morsa in spiaggia da un cinghiale: com'è ridotta, le conseguenze (Di martedì 12 luglio 2022) Brutta avventura per Rossana Padoan Falcone, 57 anni, morsa da un cinghiale mentre si trovava sulla spiaggia di Vernazzola a Sturla in provincia di Genova. E' stata la donna stessa, attivista del locale circolo Pd a Voltri, a denunciarlo pubblicamente. In particolare ha raccontato che l'animale le ha morso il braccio poco dopo che lei aveva finito di mangiare una pizza. La Padoan, impiegata in un'azienda di assicurazioni, aveva deciso di andare in spiaggia dopo il suo turno di lavoro. Lì, intorno alle 19:30, ha mangiato anche una pizza. A un certo punto, però, ha visto comparire il cinghiale accanto a lei. All'inizio ha pensato bene di non muoversi, quindi è rimasta immobile, pensando che l'animale fosse attratto dal cartone della pizza. Con sua grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Brutta avventura perPadoan, 57 anni,da unmentre si trovava sulladi Vernazzola a Sturla in provincia di Genova. E' stata la donna stessa, attivista del locale circolo Pd a Voltri, a denunciarlo pubblicamente. In particolare ha raccontato che l'animale le ha morso il braccio poco dopo che lei aveva finito di mangiare una pizza. La Padoan, impiegata in un'azienda di assicurazioni, aveva deciso di andare indopo il suo turno di lavoro. Lì, intorno alle 19:30, ha mangiato anche una pizza. A un certo punto, però, ha visto comparire ilaccanto a lei. All'inizio ha pensato bene di non muoversi, quindi è rimasta immobile, pensando che l'animale fosse attratto dal cartone della pizza. Con sua grande ...

Pubblicità

infoitinterno : Genova, Rossana Falcone morsa da un cinghiale in spiaggia. «Non ci sono precedenti» - infoitinterno : Cinghiale morde Rossana Falcone in spiaggia a Genova. «Mai accaduta una cosa così» - ConteZero76 : Nel mentre che il #M5S cerca di far passare la storia che i cinghiali sono animali di compagnia... - mixtutto : Genova, donna morsa da un cinghiale in spiaggia. “Emergenza pubblica” - AgostinoTuzzoli : RT @tempoweb: #Genova, donna morsa da un #cinghiale in #spiaggia “Emergenza pubblica” #estate #animali #11luglio #iltempoquotidiano https:… -