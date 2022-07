(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) –Calcio rende noto il rinnovo dell’accordo per la stagione 2022/2023 con il calciatoreDe. Centrocampista classe 1986, nell’ultima stagione in biancazzurro Deha totalizzato 28 presenze tra campionato e Coppa e messo a segno 4 reti. La società è lieta della conferma di un calciatore di livello e di un esemplare professionista. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

segalla_rosario : @venere_dirimmel Un piccolo pensierino per te Bea sei bellissima ?? come un bocciolo di rosa appena aperto - MorriSabrina : RT @Corvonero75: Rosario, Mysteria Gaudii ? ???? ?? Preziosissimo Sangue di Gesù ? Maria Rosa Mystica ? Maria Mater Carmeli ? Christus… - Corvonero75 : Rosario, Mysteria Gaudii ? ???? ?? Preziosissimo Sangue di Gesù ? Maria Rosa Mystica ? Maria Mater Carmeli ? Ch… - lucabattanta : RT @Corvonero75: Rosario, Mysteria Gloriae ? ???? ?? Preziosissimo Sangue di Gesù ? Maria Rosa Mystica ? Maria Mater Carmeli ? Christu… - Giordan48430646 : RT @Corvonero75: Rosario, Mysteria Gloriae ? ???? ?? Preziosissimo Sangue di Gesù ? Maria Rosa Mystica ? Maria Mater Carmeli ? Christu… -

Gol del Napoli

Terza,gialla oro, cioè spirito di immolazione totale per riparare le offese che danno a ... Intorno alle 4 del mattino del giorno 13, dopo la Recita delcon le suore Ancelle, 'ecco d'un ......21.25) Marco Giallini racconterà quell'epica cavalcata ripercorrendo le gesta non solo della...I litigi e la nuova compagna Pensi al Mundial '82 e alla memoria non viene solo quellaico ... Rosario De Rosa rinnova con l'Albanova Dopo settimane di riflessioni, Angel Di Maria ha detto sì alla Juventus. Sarà il Fideo, insieme a Paul Pogba, il colpaccio di questo mercato.L'arcivescovo in preghiera a Trezzano sul Naviglio, Mediglia e Trezzano Rosa per chiedere a Dio di donare "l'acqua e il refrigerio alla terra assetata" ...