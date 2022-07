Pubblicità

Lopinionista : Rosario da Macerata: dove seguire la preghiera del 13 luglio - lino4219 : RT @uffstampaTv2000: ??#Pregaconnoi: il #Rosario da #Macerata su @TV2000it e @inblu2000it ???Mercoledì #13luglio ore 20.50 Dalla Chiesa di… - TV2000it : RT @uffstampaTv2000: ??#Pregaconnoi: il #Rosario da #Macerata su @TV2000it e @inblu2000it ???Mercoledì #13luglio ore 20.50 Dalla Chiesa di… - KattInForma : Prega con noi: il Rosario da Macerata su Tv2000 e InBlu2000 - Vittori48044829 : RT @uffstampaTv2000: ??#Pregaconnoi: il #Rosario da #Macerata su @TV2000it e @inblu2000it ???Mercoledì #13luglio ore 20.50 Dalla Chiesa di… -

CasertaNews

8 IODICE GENNAROCAMPANIA (CE) 09/01/1963 Curriculum . 9 MILUCCIO FRANCESCO MUGNANO (NA) ... 57 RUSCIANO MATTIAVILLARICCA (NA) 30/12/1961 Curriculum . 58 CAUSA ABBONDIO NAPOLI 03/04/......- rosso' che si è dipanato lungo i 30 chilometri di strada dell'antica via che collegavaa ... 1978: adorazione Eucaristica, accensione delle fiaccole, canti, silenzio,e lettura di ... Parroco contro i politici: "Assenti alla messa ma sotto il baldacchino nella processione" per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000 e su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dalla chiesa di San Giorgio a Macerata, con monsignor Nazzareno Marconi, ...Appare un po’ più in salita la pista per portare il difensore Andrea Casimirri in biancorosso; sull’attaccante esterno Rosario Di Ruscio è fortissimo il pressing dell’Atletico Ascoli e la sensazione è ...