Ronaldo PSG | CR7 si offre ai parigini | secco rifiuto Rumors dalla Francia

(Di martedì 12 luglio 2022)PSG, l’attaccante portoghese si sarebbe offerto al club parigino che, però, avrebbe rifiutato l’affare Secondo quanto riferito da Le Parisien, Cristianosi sarebbe offerto tramite il proprio agente al PSG. CR7 è in cerca di una nuova sfida che, però, non sarà in Ligue 1: il club parigino ha infatti rifiutato il possibile affare per via degli alti costi e dell’età del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.