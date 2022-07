Romeo Beckham e Mia Regan | è rottura dopo 3 anni di storia d' amore

Pubblicità

ASChile : ?? Romeo Beckham se lució. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati dopo tre anni - SkyTG24 : Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati dopo tre anni - VanityFairIt : Mamma Victoria, papà David, i fratelli Cruz, Romeo e Brooklyn, la cognata Nicola Peltz Beckham e poi gli amici vip… - LucaParry85 : Romeo beckham segna su punizione come il papà in una partita tra le giovanili del Inter Miami e orlando -

Sky Tg24

E' giunta al termite la storia d'amore tra, figlio di David e Victoria, e Mia Regan. Dopo 3 anni d'amore, festeggiati insieme lo scorso 3 maggio a suon di dolci post sui social, si sono detti addio. Perchè la causa della rottura ...Il figlio di Victoria e Davidè ora impegnato col campionato di calcio in Florida La distanza avrebbe messo a dura prova la relazione trae Mia Regan che hanno deciso di ... Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati dopo tre anni E' giunta al termite la storia d'amore tra Romeo Beckham, figlio di David e Victoria, e Mia Regan. Dopo 3 anni d'amore, festeggiati insieme lo scorso 3 maggio a suon di dolci ...Buon sangue non mente in casa Beckham e il talento per il calcio è davvero una questione di famiglia, l'ex calciatore ...