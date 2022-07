Romeo Beckham e Mia Regan, è finita: la rottura dopo 3 anni d’amore (Di martedì 12 luglio 2022) Romeo Beckham, figlio di Victoria e David, e Mia Regan hanno chiuso la loro relazione dopo tre anni d’amore festeggiati anche suon di romantici post su Instagram il 3 maggio 2022. Sembra che la coppia sia entrata in crisi per la gestione della loro relazione a distanza. Romeo, infatti, ha intrapreso la carriera di calciatore (buon sangue non mente!) ma il suo trasferimento negli Stati Uniti e gli intensi orari di allenamento hanno messo a dura prova la relazione con Mia. Il calciatore diciannovenne ha cancellato sui social tutte le tracce di Mia mentre sul profilo Instagram della modella, anche lei diciannovenne, l’ultimo post in cui compare Romeo risale proprio al 3 maggio scorso, giorno del loro terzo ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022), figlio di Victoria e David, e Miahanno chiuso la loro relazionetrefesteggiati anche suon di romantici post su Instagram il 3 maggio 2022. Sembra che la coppia sia entrata in crisi per la gestione della loro relazione a distanza., infatti, ha intrapreso la carriera di calciatore (buon sangue non mente!) ma il suo trasferimento negli Stati Uniti e gli intensi orari di allenamento hanno messo a dura prova la relazione con Mia. Il calciatore diciannovenne ha cancellato sui social tutte le tracce di Mia mentre sul profilo Instagram della modella, anche lei diciannovenne, l’ultimo post in cui comparerisale proprio al 3 maggio scorso, giorno del loro terzo ...

