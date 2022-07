Romagnoli alla Lazio, visite mediche e accoglienza calorosa (Di martedì 12 luglio 2022) Romagnoli è definitivamente un nuovo calciatore della Lazio. Il difensore ex Milan è arrivato all’aeroporto di Fiumicino e il suo primo commento appena uscito dal gate è stato: “Finalmente“. Tra la società biancoceleste e Romagnoli c’è stato un lungo corteggiamento che si è poi concluso nel migliore dei modi: la firma del contratto. Nella mattinata infatti Romagnoli ha legato il suo nome a quello della Lazio per 5 anni (con opzione per il 6°), svolgendo anche le visite mediche. Ad accoglierlo tantissimi tifosi biancocelesti, un vero e proprio bagno di folla per il centrale che ritrova il compagno di nazionale Immobile. Può dirsi soddisfatto, dunque, Maurizio Sarri, al quale il presidente Lotito aveva assicurato una campagna acquisti di livello e soprattutto in ... Leggi su zon (Di martedì 12 luglio 2022)è definitivamente un nuovo calciatore della. Il difensore ex Milan è arrivato all’aeroporto di Fiumicino e il suo primo commento appena uscito dal gate è stato: “Finalmente“. Tra la società biancoceleste ec’è stato un lungo corteggiamento che si è poi concluso nel migliore dei modi: la firma del contratto. Nella mattinata infattiha legato il suo nome a quello dellaper 5 anni (con opzione per il 6°), svolgendo anche le. Ad accoglierlo tantissimi tifosi biancocelesti, un vero e proprio bagno di folla per il centrale che ritrova il compagno di nazionale Immobile. Può dirsi soddisfatto, dunque, Maurizio Sarri, al quale il presidente Lotito aveva assicurato una campagna acquisti di livello e soprattutto in ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, ecco #Romagnoli: domani visite mediche per il difensore che arriva a parametro zero alla corte di #Sarri… - DiMarzio : #Romagnoli alla @OfficialSSLazio: 5 anni di contratto, 3.4M a stagione di media, bonus compresi @SkySport #calciomercato - SiirHvliim : RT @BisInterista: Romagnoli alla Lazio: visite mediche in corso. L'ex capitano del Milan rientrerà stabilmente nel giro della nazionale di… - romagnolismo : RT @BisInterista: Romagnoli alla Lazio: visite mediche in corso. L'ex capitano del Milan rientrerà stabilmente nel giro della nazionale di… - spindles1989 : RT @costantinovins: #Lazio, #Romagnoli è arrivato alla clinica #Padeia per effettuare le visite mediche -