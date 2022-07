Roma, svolta Zaniolo: ora i giallorossi pensano nuovamente al rinnovo (Di martedì 12 luglio 2022) svolta a sorpresa in casa Roma: i giallorossi starebbero infatti pensando nuovamente al rinnovo di Zaniolo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Nicolò Zaniolo sarebbe tutt’altro che scontato. Il fantasista potrebbe restare alla Roma che, per cederlo, non ha intenzione di scendere sotto i 50 milioni di euro. La Juventus resta a guardare in attesa di piazzare le prossime mosse, ma i bianconeri dovranno fare in fretta. Nelle ultime ore, infatti, la società giallorossa avrebbe ripensato al rinnovo di contratto del talento massese con i capitolini, che potrebbero convocarlo in sede insieme all’agente prima della fine di questa sessione di mercato. E, a fronte di una consistente offerta in denaro, non è detto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022)a sorpresa in casa: istarebbero infatti pensandoaldiSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Nicolòsarebbe tutt’altro che scontato. Il fantasista potrebbe restare allache, per cederlo, non ha intenzione di scendere sotto i 50 milioni di euro. La Juventus resta a guardare in attesa di piazzare le prossime mosse, ma i bianconeri dovranno fare in fretta. Nelle ultime ore, infatti, la società giallorossa avrebbe ripensato aldi contratto del talento massese con i capitolini, che potrebbero convocarlo in sede insieme all’agente prima della fine di questa sessione di mercato. E, a fronte di una consistente offerta in denaro, non è detto ...

