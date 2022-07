Roma, Sportitalia: “Chieste informazioni su Pasalic” (Di martedì 12 luglio 2022) Roma Sportitalia- La Roma lavora in campo, oggi la squadra di Mourinho partirà per la tourneè che svolgerà in Portogallo. Nel frattempo Tiago Pinto lavora per consegnare a Mourinho una squadra da Champions. Il D.S della Roma, è attivo sul mercato, mentre aspetta la chiusura nelle prossime giornate per Frattesi, vira anche sulla situazione Dybala. Per l’argentino, la Roma deve prima liberare Zaniolo direzione Juve, aspettando l’offerta adatta. Mourinho è entusiasmato dall’idea di poter vedere uno come Paulo Dybala alla sua coorte ma bisogna sempre stare attenti a Inter e Napoli sullo sfondo. Però, nelle ultime ore la Roma ha sondato un titolarissimo dell’Atalanta: Mario Pasalic. Il croato, classe 95? questa stagione ha realizzato 13 reti e 6 assist, numeri pazzeschi. I ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)- Lalavora in campo, oggi la squadra di Mourinho partirà per la tourneè che svolgerà in Portogallo. Nel frattempo Tiago Pinto lavora per consegnare a Mourinho una squadra da Champions. Il D.S della, è attivo sul mercato, mentre aspetta la chiusura nelle prossime giornate per Frattesi, vira anche sulla situazione Dybala. Per l’argentino, ladeve prima liberare Zaniolo direzione Juve, aspettando l’offerta adatta. Mourinho è entusiasmato dall’idea di poter vedere uno come Paulo Dybala alla sua coorte ma bisogna sempre stare attenti a Inter e Napoli sullo sfondo. Però, nelle ultime ore laha sondato un titolarissimo dell’Atalanta: Mario. Il croato, classe 95? questa stagione ha realizzato 13 reti e 6 assist, numeri pazzeschi. I ...

