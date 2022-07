Roma, Pinto a Milano per Frattesi e Villar (Di martedì 12 luglio 2022) Tiago Pinto non è partito in ritiro con la squadra per non perdere di vista l'obiettivo mercato. Il general manager giallorosso... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Tiagonon è partito in ritiro con la squadra per non perdere di vista l'obiettivo mercato. Il general manager giallorosso...

Pubblicità

sportli26181512 : Roma, Pinto a Milano per Frattesi e Villar: Tiago Pinto non è partito in ritiro con la squadra per non perdere di v… - emme1963 : @sandocan82 @Marty_Loca80 @AndrewMari1988 @Jatin42322546 il discorso è più ampio, si parlava delle possibili compet… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Frattesi in stand-by: Tiago Pinto valuta le alternative ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - lucalollo69 : RT @TonyUrbe: I #Friedkin che non vi parlano... #Mourinho che vi prende in giro... #Pinto che vi sta facendo impazzire... I Romanisti ch… - Romagialloross4 : ?? #CalciomercatoRoma, #Pinto a #Milano per sbloccare #Frattesi e incontrare il #Monza per #Villar #Calciomercato… -