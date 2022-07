Roma | Opa al rush finale | obiettivo delisting nel mirino

(Di martedì 12 luglio 2022) L’Opa dellasi avvicina all’, con ilnell’ultima settimana. La proprietà dei Friedkin è salita al 93,75%, con ulteriori 154.610 azioni che sono state consegnate nella giornata di oggi, ad un passo quindi dalla quota del 95%. C’è quindi grande ottimismo in casa giallorossa per quanto riguarda il raggiungimento della quota Calcio e Finanza.

Nell'ambito dell 'offerta pubblica di acquisto () volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni di A. S., risulta che oggi, 12 luglio 2022, sono state presentate 154.610 richieste di adesione. Pertanto, ...In corso l'offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria di BPER Banca sulle azioni .... L'operazione terminerà il 15 luglio. In corso l'offerta pubblica di acquisto e scambio ...L’Opa della Roma si avvicina all’obiettivo delisting, con il rush finale nell’ultima settimana. La proprietà dei Friedkin è salita al 93,75%, con ulteriori 154.610 azioni che sono state consegnate ...(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Evergreen sulle azioni di Coima Res, società immobiliare quotata su Euronext ...