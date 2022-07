Roma, licenze false per cooperative di Ncc: 52 gli indagati (Di martedì 12 luglio 2022) Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale capitolino su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico di 3 società cooperative – con sede in Castelnuovo di Porto (RM), Milano e Avezzano (AQ) – e di 36 persone operanti nel settore del trasporto mediante “noleggio con conducente”. Il provvedimento ha ad oggetto quote societarie e autovetture di grossa cilindrata – immatricolate sulla base di falsi titoli autorizzativi – per un valore pari a circa 1 milione e mezzo di euro. Contestualmente sono in corso, nelle province di Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina, L’Aquila, Chieti, Milano, Varese, Alessandria, Perugia, Reggio Emilia, Brindisi e Trapani, perquisizioni nei confronti degli indagati. La misura ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 luglio 2022)– I Finanzieri del Comando Provinciale distanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale capitolino su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico di 3 società– con sede in Castelnuovo di Porto (RM), Milano e Avezzano (AQ) – e di 36 persone operanti nel settore del trasporto mediante “noleggio con conducente”. Il provvedimento ha ad oggetto quote societarie e autovetture di grossa cilindrata – immatricolate sulla base di falsi titoli autorizzativi – per un valore pari a circa 1 milione e mezzo di euro. Contestualmente sono in corso, nelle province di, Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina, L’Aquila, Chieti, Milano, Varese, Alessandria, Perugia, Reggio Emilia, Brindisi e Trapani, perquisizioni nei confronti degli. La misura ...

