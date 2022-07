Roma, lavori all’italiana: alberi ventennali abbattuti e segnaletiche arrangiate. La furia dei cittadini (FOTO) (Di martedì 12 luglio 2022) Roma. ”Quegli alberi erano lì da più di 20 anni” e in effetti le ultime generazioni li hanno sempre visti in quella posizione, garanti di ombra e verde, soprattutto durante i mesi più caldi. Ma da oggi non ci saranno più: su via Livorno, nei pressi di Piazza Bologna, sta accadendo in queste ultime ore un vero e proprio scempio. I lavori su via Livorno e l’abbattimento degli alberi Una serie di lavori che stanno comportando l’abbattimento di tutti gli alberi della parte bassa della via, tra la disperazione e l’incredulità dei cittadini che si sono visti portar via uno dei simboli di quella strada. A quanto pare, si tratta di lavori per il rifacimento e la manutenzione del manto stradale. Ma che bisogno c’era di abbattere gli alberi? ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022). ”Queglierano lì da più di 20 anni” e in effetti le ultime generazioni li hanno sempre visti in quella posizione, garanti di ombra e verde, soprattutto durante i mesi più caldi. Ma da oggi non ci saranno più: su via Livorno, nei pressi di Piazza Bologna, sta accadendo in queste ultime ore un vero e proprio scempio. Isu via Livorno e l’abbattimento degliUna serie diche stanno comportando l’abbattimento di tutti glidella parte bassa della via, tra la disperazione e l’incredulità deiche si sono visti portar via uno dei simboli di quella strada. A quanto pare, si tratta diper il rifacimento e la manutenzione del manto stradale. Ma che bisogno c’era di abbattere gli? ...

