Roma | I parroci contro gli incendi e il degrado cittadino

La città di Roma da giorni è devastata da roghi ma sono mesi che i social sono invasi da foto di degrado per le strade della capitale, tra cinghiali e spazzatura. Così i parroci Romani hanno deciso di alzare la voce. Una condizione che di certo il centro della cristianità non si merita e per L'articolo Roma I parroci contro gli incendi e il degrado cittadino proviene da La Luce di Maria.

