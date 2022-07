Roma Frattesi | Tiago Pinto ha incontrato l’agente per un summit | le ultime

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialASRoma, rinnovato il contratto di #Mancini. Proseguono anche i contatti per #Frattesi - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, breve incontro con l'agente di #Frattesi nel pomeriggio - CalcioNews24 : Incontro tra #TiagoPinto e l'agente di #Frattesi ?? - Romagialloross4 : ?? #CalciomercatoRoma, #Pinto incontra l'agente di #Frattesi: la situazione #Calciomercato #ASRoma #ASR ??… - Brianworldwide2 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Roma, breve incontro con l'agente di #Frattesi nel pomeriggio -

Insieme all'incontro con Galliani il dirigente portoghese ha in programma anche una riunione col Sassuolo per portare finalmentescongelando la situazione arenatasi qualche giorno fa. ...Ne è l'esempio la vicenda legata a Davide, bloccato dal Sassuolo, con cui sta facendo la preparazione. La- che già aveva avuto un colloquio esplorativo con l'a.d neroverde Carnevali - ...Continua la caccia al centrocampista per la Roma di Mourinho con Tiago Pinto che lavora alla questione legata a Frattesi anche se la trattativa ha subito un rallentamento negli ultimi giorni. E allora ...Caffè vista mercato nel tardo pomeriggio fra il General Manager della Roma, Tiago Pinto, e il procuratore Beppe Riso, agente di Davide Frattesi. Le parti si sono incontrate a Milano, in un noto hotel ...