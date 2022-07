Rogo di Centocelle: “Se i dati non cambieranno, si rischia l’emergenza sanitaria. I fumi hanno prodotto molta diossina” (Di martedì 12 luglio 2022) Non tanto il comprensibile panico provocato, o gli ingenti danni seguiti ma, a preoccupare – e non poco – ora sono le conseguenze ‘ecologiche’ provocate dall’immane incendio che sabato scorso ha letteralmente sconvolto il quartiere romano di Centocelle. Rogo di Centocelle, Magi: “Se i dati non cambieranno, si rischia l’emergenza sanitaria. I fumi hanno prodotto moltissima diossina” Come ha infatti denunciato stamane il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, “Se i dati non cambieranno, nella zona di Centocelle si rischia l’emergenza sanitaria. I fumi ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) Non tanto il comprensibile panico provocato, o gli ingenti danni seguiti ma, a preoccupare – e non poco – ora sono le conseguenze ‘ecologiche’ provocate dall’immane incendio che sabato scorso ha letteralmente sconvolto il quartiere romano didi, Magi: “Se inon, si. Imoltissima” Come ha infatti denunciato stamane il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, “Se inon, nella zona disi. I...

