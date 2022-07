Rinnovo Mertens, filtra ottimismo: attesa la fumata bianca (Di martedì 12 luglio 2022) Dal primo luglio Dries Mertens non è più un calciatore del Napoli. Al momento è ufficialmente svincolato e non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, con cui il Napoli ha iniziato la stagione 2022/23. Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha spiegato precisamente quale fosse l’offerta della società al giocatore, ovvero 2,5 milioni di euro per proseguire insieme. Nessun bonus alla firma o esose commissioni dunque, come invece aveva richiesto il belga. Calciomercato Napoli, Mertens Rinnovo (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) Anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intervenuto in merito, spiegando come tanto lui quanto Koulibaly stiano facendo le rispettive valutazioni. L’edizione odierna di Tuttosport torna a parlare di ottimismo, spiegando come la fumata ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Dal primo luglio Driesnon è più un calciatore del Napoli. Al momento è ufficialmente svincolato e non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, con cui il Napoli ha iniziato la stagione 2022/23. Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha spiegato precisamente quale fosse l’offerta della società al giocatore, ovvero 2,5 milioni di euro per proseguire insieme. Nessun bonus alla firma o esose commissioni dunque, come invece aveva richiesto il belga. Calciomercato Napoli,(Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) Anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intervenuto in merito, spiegando come tanto lui quanto Koulibaly stiano facendo le rispettive valutazioni. L’edizione odierna di Tuttosport torna a parlare di, spiegando come la...

