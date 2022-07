Rinnovo contratti (pubblico e privato): gli aumenti in busta paga (Di martedì 12 luglio 2022) Rinnovo contratti, il 2022 apre la stagione delle nuove intese: ma tra richieste dei sindacati, aumenti in busta paga e accordi siglati (sia nel settore pubblico che privato), chi ci guadagna di più? Le clausole di adeguamento all’inflazione non sono nuove nella redazione dei contratti. Molti di questi, specie quelli a lungo termine e riguardanti i principali servizi, utilizzano clausole di escalation o di adeguamento dei prezzi per tenere conto degli effetti dell’inflazione. Tali clausole si basano generalmente sulle modifiche dell’indice dei prezzi al consumo, ma quando si tratta di lavoro è un’altra cosa. Sia che si tratti di settore pubblico o privato, il legislatore rimanda ai contratti Collettivi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 luglio 2022), il 2022 apre la stagione delle nuove intese: ma tra richieste dei sindacati,ine accordi siglati (sia nel settoreche), chi ci guadagna di più? Le clausole di adeguamento all’inflazione non sono nuove nella redazione dei. Molti di questi, specie quelli a lungo termine e riguardanti i principali servizi, utilizzano clausole di escalation o di adeguamento dei prezzi per tenere conto degli effetti dell’inflazione. Tali clausole si basano generalmente sulle modifiche dell’indice dei prezzi al consumo, ma quando si tratta di lavoro è un’altra cosa. Sia che si tratti di settore, il legislatore rimanda aiCollettivi ...

