“Ricoverato in ospedale, situazione gravissima”. Ansia per Pippo Franco: le sue condizioni (Di martedì 12 luglio 2022) Pippo Franco Ricoverato in ospedale, le sue condizioni. Questa la bruttissima notizia che sta circolando in queste ore e che è stata data per prima dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale su Instagram è sceso nei dettagli raccontando di una situazione estremamente complicata. Successivamente il sito Fanpage è riuscito a contattare una fonte attendibile, che ha confermato la presenza del comico nel policlinico Gemelli della capitale Roma. E lo stato di salute dell’uomo desterebbe molta preoccupazione. Pippo Franco Ricoverato in ospedale, le sue condizioni. Di Pippo Franco si era parlato mesi fa per la questione inerente il presunto green pass falso. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022)in, le sue. Questa la bruttissima notizia che sta circolando in queste ore e che è stata data per prima dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale su Instagram è sceso nei dettagli raccontando di unaestremamente complicata. Successivamente il sito Fanpage è riuscito a contattare una fonte attendibile, che ha confermato la presenza del comico nel policlinico Gemelli della capitale Roma. E lo stato di salute dell’uomo desterebbe molta preoccupazione.in, le sue. Disi era parlato mesi fa per la questione inerente il presunto green pass falso. ...

