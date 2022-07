Ricochet | “Omos mi consiglia che anime guardare | ecco i miei preferiti”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 luglio 2022) In una recente intervista con Crunchyroll,ha raccontato cosa lo ha spinto ad appassionarsi aglie al fandom deglitra le superstar della WWE.alcuni punti salienti:ha raccontato quando è nato il suo amore per gli. Come per tanti ragazzi, il colpo di fulmine è avvenuto con lo shonen più famoso al mondo, Dragon Ball Z: “Voglio dire, credo che mentirei se non dicessi Dragon Ball Z. Voglio dire, quasi ogni giorno dopo la scuola, ricordo che alle elementari e alle medie tornavo a casa e trasmettevano due episodi. Facevano un back to back, trasmettendo un vecchio episodio e poi un nuovo episodio. Questo mi ha fatto appassionare. E poi ovviamente c’era Toonami (un programma contenitore con vari cartoni animati trasmesso negli Stati Uniti, ...