Richard Galliano e l’arte dell’incontro (Di martedì 12 luglio 2022) Un nuovo progetto presentato a Carpi l’11 luglio al teatro comunale, ha visto protagonista il grande fisarmonicista insieme al musicista brasiliano Hermeto Pascoal. Galliano sarà in concerto in Italia sempre L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 12 luglio 2022) Un nuovo progetto presentato a Carpi l’11 luglio al teatro comunale, ha visto protagonista il grande fisarmonicista insieme al musicista brasiliano Hermeto Pascoal.sarà in concerto in Italia sempre L'articolo proviene da il manifesto.

UggeriRoberto : La fisarmonica: organo “in miniatura”, “pensiero triste che” si ascolta, note come lacrime, passo di tango, voce di… - anderssicre : #NowPlaying Richard Galliano-Michel Portal - Libertango (Piazzolla) - fabio_brenna : RT @RadioMarconiFm: Un incontro senza precedenti di due colossi della musica improvvisata, ?? In occasione del festival Carpi in Jazz a Casa… - RadioMarconiFm : Un incontro senza precedenti di due colossi della musica improvvisata, ?? In occasione del festival Carpi in Jazz a… - SkyTG24 : Richard Galliano con Hermeto Pascoal & Grupo per la prima volta insieme in concerto -