Rhove, chi è il rapper che sta spopolando le classifiche (Di martedì 12 luglio 2022) Rhove, artista milanese, giovane ma con alle spalle già un percorso piuttosto consolidato, è salito all'attenzione del mainstream grazie al successo di singoli come Shakerando e Cancelo. Due brani che tra il 2021 e il 2022 hanno scalato le classifiche, certificando la sua ascesa. Samuel Roveda, questo il vero nome di Rhove, è un artista classe 2001, originario della provincia di Milano. Provincia, non periferia, come ama sottolineare nei suoi testi. Cresciuto a Rho, si è appassionato molto presto al ondo della musica e delle rime, iniziando presto a scrivere canzoni. Fa il suo esordio nella scena urban con il singolo Blanc Orange (Nanana), un brano caratterizzato da un sound esplosivo e da un ritornello fresco e immediato. Pur non raggiungendo la vetta delle classifiche, riesce fin da subito a far circolare il ...

