Rewedding | a New York nozze di massa post Covid | si sposano 500 coppie

"Con questo anello ti ri-sposo". L'iconico "Lincoln Center" di New York, tra la Columbus Avenue e l'Amsterdam Avenue, nell'Upper West Side di Manhattan, ha ospitato le nozze di massa di 500 coppie che erano state costrette ad annullare il matrimonio per la pandemia di Covid. Il mega evento, che è stato chiamato "Rewedding", è cominciato domenica 10 luglio alle 17,30 ora locale (le 23,30 in Italia) con una cerimonia interreligiosa officiata dal reverendo Jacqui Lewis, l'imam Khalid Latif e il rabbino Matt Green. Alcuni dei protagonisti del "Rewedding" C'erano coppie più anziane e coppie più giovani, coppie gay, etero e non binarie, coppie di razze diverse e di luoghi diversi, che si sono unite per ...

