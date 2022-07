Reggina, nuova tentazione per la panchina: contatti con Filippo Inzaghi (Di martedì 12 luglio 2022) La Reggina ha una nuova tentazione per il ruolo di allenatore: calabresi in contatto con Filippo Inzaghi Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Filippo Inzaghi potrebbe continuare il proprio percorso da allenatore alla guida della Reggina. contatti già avviati tra le parti, che nelle ultime ore hanno continuato a discutere della possibilità. L’ex attaccante pronto a ripartire dopo l’avventura al Brescia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Laha unaper il ruolo di allenatore: calabresi in contatto conSecondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio,potrebbe continuare il proprio percorso da allenatore alla guida dellagià avviati tra le parti, che nelle ultime ore hanno continuato a discutere della possibilità. L’ex attaccante pronto a ripartire dopo l’avventura al Brescia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

