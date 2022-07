Reddito di cittadinanza | busta paga più bassa per il 23% dei lavoratori

(Di martedì 12 luglio 2022) Di poco più di 2 milioni di percettori deldiin età lavorativa, risulta occupato solo il 20% dei beneficiari. Il 23% deiguadagna meno di 780 euro al mese. Idipendenti che percepiscono meno di 9 euro lordi l’ora in Italia sono 3,3 milioni. Sono i dati contenuti nella relazione annuale del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.diper 2,2 milioni di nuclei familiari Nei primi tre anni di applicazione deldi(aprile 2019-aprile 2022) la misura ha raggiunto 2,2 milioni di nuclei familiari per 4,8 milioni di persone, per un’erogazione totale di quasi 23 miliardi di euro.di, gli importi L’importo medio mensile ...

"Quasi un lavoratore dipendente su tre guadagna meno di mille euro al mese e il 23% meno di 780 euro, cioè del massimo previsto per ildia un single": è questo che afferma il ..."Non ci sono effetti distorsivi da parte deldie della Naspi verso il rifiuto del lavoro". Lo dice il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24. "In un Paese avanzato la contrattazione ... I numeri aggiornati sulla diffusione del Reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza é sulle pagine di politica e cronaca da ormai molto tempo; al centro di accesissimi dibattiti sull'utilità o meno di questo contributo, proprio in questi giorni si scopre ch ...1 lavoratore su 4 guadagna meno della soglia minima individuata per il reddito di cittadinanza. Siamo al paradosso: neppure lo stipendio garantisce una sicurezza economica.