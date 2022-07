Reazione a Catena 12 luglio 2022 | i Roma Nerd vincono

(Di martedì 12 luglio 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 12. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i, una ragazza e due ragazzi di, come suggerisce anche il nome. I due ragazzi sono fratelli, mentre Simone e Giada stanno insieme. I– Giada, Simone e Paolo – al loro terzo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 12.250 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 12.500 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al ...

Pubblicità

martasullenubi : @key__hey @chaoticterry @icantchangesp La vostra reazione a catena >>> - CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi ha vinto stasera: I Roma Nerd, montepremi e parola vincente di martedì 12 luglio - 23camelie : questo paolo a reazione a catena uguale a mio figlio matteo romano impressionante - marinacaffeina : RT @muccy: Io urlo alla tv quando sbagliano le cazzate a reazione a catena - Vittoriaaaa19 : ma che bono sto paolo di reazione a catena oh -

E la conferenza stampa dopo l'incontro del governo con i sindacati sembra unadi segnali da ... Se questo è tutto ciò che Draghi ha da 'offrire' comealla lettera dei 9 punti, qual è la ...I Roma Nerd sono ancora una volta campioni in carica di, ma nulla da fare per il montepremi. Nella puntata didi martedì 12 luglio, i Roma Nerd sono ancora una volta campioni in carica. Nulla da fare invece per il ...Anche nella puntata di martedì 12 luglio i Roma Nerd si sono confermati campioni di Reazione a Catena. Nulla da fare per il montepremi.Reazione a Catena 2022. Secondo appuntamento settimanale con l’imperdibile appuntamento pre serale targato Rai. Manca davvero poco al consueto appuntamento con la trasmissione che fa allenare la mente ...