Rcs: Cairo, 'nessuna proposta di transazione a Blackstone' (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "Non abbiamo comunicato nulla e quindi non c'è nulla". Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs, smentisce le ipotesi di una possibile proposta al fondo Blackstone per chiudere il contenzioso relativo alla cessione dell'immobile di via Solferino da Rcs al fondo americano. Il 25 luglio è in programma l'udienza al tribunale di New York per definire la competenza giurisdizionale dello stesso tribunale sulla causa di risarcimento intentata dal fondo Usa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "Non abbiamo comunicato nulla e quindi non c'è nulla". Urbano, presidente e ad di Rcs, smentisce le ipotesi di una possibileal fondoper chiudere il contenzioso relativo alla cessione dell'immobile di via Solferino da Rcs al fondo americano. Il 25 luglio è in programma l'udienza al tribunale di New York per definire la competenza giurisdizionale dello stesso tribunale sulla causa di risarcimento intentata dal fondo Usa.

