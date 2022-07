Raphinha Barcellona, dalla Spagna: accordo raggiunto tra le parti per il brasiliano (Di martedì 12 luglio 2022) Raphinha Barcellona, voci dalla Spagna riferiscono di un accordo ormai raggiunto per l’acquisto del brasiliano Barcellona vicino all’acquisto del brasiliano Raphinha. Il giocatore ha già l’accordo con i blaugrana, pronti ora a presentare una super offerta al Leeds. Sul piatto ben 55 milioni di parte fissa che, con i bonus, potrebbe salire fino a 70. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022), vociriferiscono di unormaiper l’acquisto delvicino all’acquisto del. Il giocatore ha già l’con i blaugrana, pronti ora a presentare una super offerta al Leeds. Sul piatto ben 55 milioni di parte fissa che, con i bonus, potrebbe salire fino a 70. L'articolo proviene da Calcio News 24.

