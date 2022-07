Ragazzina di 12 anni sfregiata al volto con un coltello: si cerca un 17enne (Di martedì 12 luglio 2022) A Napoli una Ragazzina di 12 anni è stata sfregiata al viso con un coltello. La giovane, arrivata all’1.30 di questa notte all’ospedale Pellegrini, aveva una ferita profonda provocata, a quanto pare, con un’arma da taglio. È stata sottoposta dai medici ad un’operazione chirurgica per fermare l’emorragia, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La Ragazzina ha riferito il nome dell’aggressore ai medici del Santobono. Sul suo volto, la giovane avrà cicatrici permanenti. Dodicenne sfregiata al volto con un coltello: avrà cicatrici permanenti Ennesima aggressione, stavolta ai danni di una Ragazzina di 12 anni. Sono stati subito allertati i carabinieri del nucleo operativo di Napoli ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) A Napoli unadi 12è stataal viso con un. La giovane, arrivata all’1.30 di questa notte all’ospedale Pellegrini, aveva una ferita profonda provocata, a quanto pare, con un’arma da taglio. È stata sottoposta dai medici ad un’operazione chirurgica per fermare l’emorragia, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Laha riferito il nome dell’aggressore ai medici del Santobono. Sul suo, la giovane avrà cicatrici permanenti. Dodicennealcon un: avrà cicatrici permanenti Ennesima aggressione, stavolta ai ddi unadi 12. Sono stati subito allertati i carabinieri del nucleo operativo di Napoli ...

borghi_claudio : Anni di politically correctness e poi improvvisamente, grazie ad una ragazzina, comprendi come siano stati possibil… - Agenzia_Ansa : Sarebbe stato il fidanzato di 17 anni a sfregiare il volto della dodicenne la sera scorsa, a Napoli. Per i medici… - mizio154 : @LPivanti @EyckJana @boni_castellane Chi è la ragazzina di 12 anni che dici? - zazoomblog : Ragazzina di 12 anni sfregiata al volto con un coltello. Si cerca il fidanzatino di 17 anni - #Ragazzina… - genderedform : violenza di genere contro una ragazzina di 12 anni, una ferita al viso (non casuale, si sa il viso è una parte impo… -