Radiografie a casa | alleanza San Raffaele Milano-Medicilio

(Di martedì 12 luglio 2022), 12 lug. (Adnkronos Salute) - Farsi una radiografia e ricevere il referto senza spostarsi da. Dall'Rx torace alle 'lastre' a braccia, gambe, colonna, addome o bacino, i 'raggi' arrivano direttamente a domicilio grazie a una partnership siglata dalla start-upe dall'Irccs ospedale Sandi. L'intero processo, dalla prenotazione all'esecuzione dell'esame, è accessibile cliccando su https://ospedalesan.it/?hsLang=en. Al momento il servizio è disponibile nelle province di, Monza e Brianza, Bergamo, Varese, Lodi, Cremona, Como e Lecco, ma gli attori dell'sono al lavoro per attivare l'Rx domiciliare e ulteriori esami diagnostici adel paziente anche ...

Pubblicità

CorCom

All'1 e 10 viene sottoposto a TAC e. I medici diagnosticano un lieve stato di choc, ... ma Righetti, ormai calmo, rifiuta il ricovero e alle 3 e 25 viene riaccompagnato a. Alle 7 e 50 ......grazie al fatto che la gente aveva capito che con i sintomi del Corona virus doveva rimanere a... pochi metri distante, una traversata oceanica per gli esami diagnostici come tac eper ... E-health: radiografie a domicilio grazie al digitale. Intesa Medicilio-San Raffaele "Effettuare la diagnostica ecografica a livello territoriale e anche a casa dei pazienti", è un obiettivo che "si sposa perfettamente" con il programma di telemedicina della Regione Basilicata: lo ha ...PORDENONE - L'ospedale di Pordenone parte già da una posizione delicata, nonché bassa nella classifica regionale dell'efficienza in questo specifico settore. Quella che ...