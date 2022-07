Quindi, quanto è gay Thor: Love and Thunder? (Di martedì 12 luglio 2022) «Sentirsi bersaglio di queerbaiting da parte del Marvel Cinematic Universe è come perdere a scacchi contro un cane», ha scritto un utente su Twitter all'inizio dell'anno. Un'affermazione del genere può sembrare cruda, ma è terribilmente vera. Nel bene e nel male, i Marvel Studios sono la principale potenza culturale del momento, eppure in 33 film e spin-off televisivi, al pubblico queer sono state riservate solo piccole briciole di simbolica visibilità. Ci sono voluti undici anni di attesa per vedere la prima in Avengers: Endgame. Il cameo gay di trenta secondi è stato oggetto di numerose critiche ed è risultata ridicola la comparsata di un personaggio senza nome, interpretato, tra l'altro, da uno dei registi, Joe Russo, che si lamenta per la perdita del marito a causa di uno «schiocco di dita». https://twitter.com/deathcarpets/status/1477363129646518285Thor: ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 luglio 2022) «Sentirsi bersaglio di queerbaiting da parte del Marvel Cinematic Universe è come perdere a scacchi contro un cane», ha scritto un utente su Twitter all'inizio dell'anno. Un'affermazione del genere può sembrare cruda, ma è terribilmente vera. Nel bene e nel male, i Marvel Studios sono la principale potenza culturale del momento, eppure in 33 film e spin-off televisivi, al pubblico queer sono state riservate solo piccole briciole di simbolica visibilità. Ci sono voluti undici anni di attesa per vedere la prima in Avengers: Endgame. Il cameo gay di trenta secondi è stato oggetto di numerose critiche ed è risultata ridicola la comparsata di un personaggio senza nome, interpretato, tra l'altro, da uno dei registi, Joe Russo, che si lamenta per la perdita del marito a causa di uno «schiocco di dita». https://twitter.com/deathcarpets/status/1477363129646518285: ...

AlbertoBagnai : La #Rai le finanzia, a quanto sappiamo, quindi a questo punto c’è da sperare che le condivida! - rubio_chef : Ahah quanto fate schifo @repubblica, poi tu De Feo sei ogni volta penoso. Quindi non è l’Europa che da secoli massa… - armcopp : @Maracante @vecchiorottame E quindi? Madonna quanto cazzo siete ripetitivi oh, dite tutti le stesse cose. - _Sim95_ : @VolCasciavit Top intendo tipo Sanè che piglia però quanto tutto il Milan messo assieme quindi rinnovassero Leao a… - fuoridallhype_ : @vane___96 La penso come te. Anche perché, può essere controvoglia quanto vuole ma il non far bene in campo è una c… -