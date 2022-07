Questa è la foto di una protesta nei Paesi Bassi | ma del 2019

(Di martedì 12 luglio 2022) L’11 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata unache mostra due strade parallele, riprese dall’alto, con lunghe file di trattori. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Olanda, proteste dell’agricoltori». Il riferimento è alle proteste (qui e qui) in atto neidove gli agricoltori stanno manifestando contro i piani del governo impegnato a tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca, prevedendo la chiusura di alcuni allevamenti di bestiame e la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e presentato senza il contesto necessario per la sua comprensione. Laoggetto di analisi è reale, ma non è stata scattata a luglio 2022 e non ...

Pubblicità

Link4Universe : Questa è la seconda nebulosa che sarà fotografa dal Webb! La foto qui è di Hubble, quella nuova è in arrivo nelle p… - Link4Universe : Questa nebulosa, vista qui da Hubble, è stata fotografata dal James Webb! La foto nuova sarà pubblicata tra poche o… - Focus_it : Questa è una foto storica. È la prima immagine del nuovo telescopio spaziale James Webb. La foto ritrae l'ammasso… - AlessioSfl : Ok tutto, ma questa foto da dove l’ha presa? ?? - Lory75808366 : @j4ckol0 Questa foto è inquietante ?? -

Sport Fanpage

I dettagli sunuova stagione sono ancora poco chiari . L'ultima serie didal set mostrano Hiddleston e Wilson che si dirigono sul set . Queste immagini non sono particolarmente ......europeo è stata approvata la direttiva sul salario minimo e il governo intende muoversi in... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %srimanenti Politica Governo, Draghi cerca mediazione con i ... Diffondete questa foto: l'ultimo messaggio lasciato dall'ex campione di basket morto in povertà In cinque mesi completati i lavori di messa in sicurezza e recuperata la fruibilità di circa 2.000 loculi per i famigliari dei defunti. Procedure agevolate per i proprietari delle cappelle. Cavallari: ...CATANIA - "Per chi è ultimo e vale". È stata questa la frase proiettata sul maxischermo al termine del concerto di Ultimo, il giovane cantautore che ieri ...