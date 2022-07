Quarte dosi agli over 60 | si comincia da giovedì Regioni | riaprono gli hub

(Di martedì 12 luglio 2022) Sigià da. Ieri l?Ema ha formalizzato il via libera alla quarta dose per gli60 e per i fragili di ogni età. Il Ministero della Salute ha scritto la...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gimbe: mascherine fondamentali. Rischiamo 'lockdown di fatto' . Con un'alta percentuale di contagiati servizi a ris… - ladyonorato : Naturalmente la risposta politica continuerà ad essere: “rimettiamoci le mascherineeee!!” e “facciamo le quarte dos… - RoseGraceWright : RT @FulvioPettinato: @ladyonorato In Svizzera da qualche giorno è diventato obbligatoria la prescrizione medica da parte del medico. Sono i… - Pier66375173 : @HuffPostItalia Fateli ai vostri figli e familiari quarte e quinte dosi pennivendoli di merda! - antennatre : BELLUNO | COVID IN RISALITA, AUMENTANO GLI ACCESSI AI COVID POINT E LE QUARTE DOSI -

Quando inizieranno leper gli over 60 Da domani, martedì 12 luglio, partiranno le somministrazioni delledi vaccino anti - Covid. A fare da apripista sarà il Lazio, dove da ...La partita sulle, dunque, ora è tutta da gestire, soprattutto a causa degli spostamenti per le vacanze. E sarà necessario riorganizzare le regioni con i relativi hub.Gli over 60 e le persone vulnerabili potranno ricevere la quarta dose di vaccino per proteggersi dal rischio di ammalarsi di covid in maniera grave. Dopo l’autorizzazione al secondo booster ...Si comincia già da giovedì. Ieri l’Ema ha formalizzato il via libera alla quarta dose per gli over 60 e per i fragili di ogni età. Il Ministero della Salute ha scritto ...