Quarte dosi agli over 60: si comincia da giovedì. Regioni, riaprono gli hub (Di martedì 12 luglio 2022) Si comincia già da giovedì. Ieri l?Ema ha formalizzato il via libera alla quarta dose per gli over 60 e per i fragili di ogni età. Il Ministero della Salute ha scritto la... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 luglio 2022) Sigià da. Ieri l?Ema ha formalizzato il via libera alla quarta dose per gli60 e per i fragili di ogni età. Il Ministero della Salute ha scritto la...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gimbe: mascherine fondamentali. Rischiamo 'lockdown di fatto' . Con un'alta percentuale di contagiati servizi a ris… - ladyonorato : Naturalmente la risposta politica continuerà ad essere: “rimettiamoci le mascherineeee!!” e “facciamo le quarte dos… - puresoulfree : @Fashiondonne1 Il giudice di Firenze parla espressamente di accettazione del rischio. Chi consiglia le quarte dosi… - ciffatweet : @Cartabellotta Vedo questo dato con il Piemonte in prima posizione per le quarte dosi e non posso fare a meno di pe… - CorriereAlpi : Covid, quasi 1.800 nuovi casi in sette giorni nel Bellunese. Code ai drive-in per le quarte dosi -