Quarta dose vaccino: chi può farla, dove e quando. Tutte le informazioni nella circolare del Ministero della Salute (Di martedì 12 luglio 2022) L'aggiornamento sarà applicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina Aifa che inserisce le indicazioni nell'elenco di cui alla legge 648/96. L'ok ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) L'aggiornamento sarà applicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficialedetermina Aifa che inserisce le indicazioni nell'elenco di cui alla legge 648/96. L'ok ...

GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - LPincia : RT @boni_castellane: è partito lo spin: è una forma gravissima, non abbassiamo la guardia, fate tutti la quarta dose. Seguono argomentazion… - f43bb0d6a395428 : RT @pbecchi: Banalità di base. Tre dosi non hanno funzionato. Mi chiedo: perché dovrebbe funzionare una quarta dose? -