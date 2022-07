Quarta dose per gli over 60: prenotazioni da domani 13 Luglio 2022 (Di martedì 12 luglio 2022) Imperterrito il virus continua la sua corsa diventando, giorno dopo giorno, sempre più contagioso. Questo, ovviamente, ha portato l’aumento dei casi e così anche di tutti i disagi annessi. Quella sensazione di ‘normalità‘ e ‘libertà‘ sembra essere durata ben poco. Proprio per questo, per accelerare la campagna di vaccinazione e poter estendere la Quarta dose di vaccino anche agli over 60, domani 13 Luglio 2022 inizieranno le prenotazioni nel Lazio. Ecco tutte le informazioni. Leggi anche: Covid, parla Garattini: ‘Niente concerti, rimettiamo le mascherine’ Nel Lazio le prenotazioni per la Quarta dose partono il 13 Luglio “Da mercoledì 13 Luglio alle 24:00 saranno disponibili le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022) Imperterrito il virus continua la sua corsa diventando, giorno dopo giorno, sempre più contagioso. Questo, ovviamente, ha portato l’aumento dei casi e così anche di tutti i disagi annessi. Quella sensazione di ‘normalità‘ e ‘libertà‘ sembra essere durata ben poco. Proprio per questo, per accelerare la campagna di vaccinazione e poter estendere ladi vaccino anche agli60,13inizieranno lenel Lazio. Ecco tutte le informazioni. Leggi anche: Covid, parla Garattini: ‘Niente concerti, rimettiamo le mascherine’ Nel Lazio leper lapartono il 13“Da mercoledì 13alle 24:00 saranno disponibili le ...

