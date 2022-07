Quarta dose per gli over 60: ecco come prenotare e dopo quanto tempo fare il richiamo (Di martedì 12 luglio 2022) Prima quell’apparente ‘normalità’, poi il virus che ha continuato la sua corsa. E la variante Omicron 5 che da diverse settimane, ormai, sta facendo registrare un aumento di contagi in Italia. Da qui, quindi la decisione di accelerare la campagna di vaccinazione e di estendere la Quarta dose di vaccino, inizialmente rivolta solo agli over 80, anche agli over 60, indipendentemente dalle categorie di fragilità. Tutti quelli che hanno più di 60 anni, quindi, tra pochissimi giorni potranno vaccinarsi. Nel Lazio le prenotazioni per la Quarta dose partono il 14 luglio dopo il via libera dell’Aifa al booster per gli over 60 e la circolare del Ministero della Salute, la Regione Lazio non ha perso tempo. Anzi, da giovedì 14 luglio ci si potrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022) Prima quell’apparente ‘normalità’, poi il virus che ha continuato la sua corsa. E la variante Omicron 5 che da diverse settimane, ormai, sta facendo registrare un aumento di contagi in Italia. Da qui, quindi la decisione di accelerare la campagna di vaccinazione e di estendere ladi vaccino, inizialmente rivolta solo agli80, anche agli60, indipendentemente dalle categorie di fragilità. Tutti quelli che hanno più di 60 anni, quindi, tra pochissimi giorni potranno vaccinarsi. Nel Lazio le prenotazioni per lapartono il 14 luglioil via libera dell’Aifa al booster per gli60 e la circolare del Ministero della Salute, la Regione Lazio non ha perso. Anzi, da giovedì 14 luglio ci si potrà ...

