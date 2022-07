Quarta dose, il Veneto pronto per la campagna vaccinale agli over 60 (Di martedì 12 luglio 2022) L'erogazione e le prenotazioni saranno aperte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determina dell'Aifa. Alle Ulss è stato raccomandato di attivarsi e di rafforzare ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 12 luglio 2022) L'erogazione e le prenotazioni saranno aperte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determina dell'Aifa. Alle Ulss è stato raccomandato di attivarsi e di rafforzare ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - rep_genova : Covid, Bassetti: 'La quarta dose per gli over 60 a luglio e agosto è un fallimento annunciato' [aggiornamento delle… - paolosarti69 : @ComunistaRosso OK ,tu che al contrario che non sei cringe e non vuoi diventarlo ti farai da bravo la quarta dose… -