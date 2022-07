Quarta dose, Bassetti: “E’ fallimento annunciato” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Io sono molto critico su quanto deciso ieri dal ministero della Salute sulla Quarta dose agli over 60. Andava fatta prima un’analisi seria sul perché il 75% di chi poteva farla nei mesi scorsi non l’ha fatta. Ora si pretende che venga fatta sotto l’ombrellone, sapendo che a settembre arriveranno i vaccini aggiornati. Siamo di fronte ad un fallimento annunciato, che mette gli over 60 sullo stesso piano dei 90enni. Non la condivido”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, intervenendo sul via libera arrivato ieri alla Quarta dose di vaccino anti-Covid per tutti gli over 60 e i fragili di ogni età. Per Bassetti “l’immunità di gregge non si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Io sono molto critico su quanto deciso ieri dal ministero della Salute sullaagli over 60. Andava fatta prima un’analisi seria sul perché il 75% di chi poteva farla nei mesi scorsi non l’ha fatta. Ora si pretende che venga fatta sotto l’ombrellone, sapendo che a settembre arriveranno i vaccini aggiornati. Siamo di fronte ad un, che mette gli over 60 sullo stesso piano dei 90enni. Non la condivido”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, intervenendo sul via libera arrivato ieri alladi vaccino anti-Covid per tutti gli over 60 e i fragili di ogni età. Per“l’immunità di gregge non si ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - FrancescoGhz : RT @539th: Chi può fare la quarta dose? Gli over60 ed i fragili over12 che non hanno 'incontrato' la proteina Spike (vaccino o infezione)… - antobene4 : RT @AlexBazzaro: Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contrario di… -