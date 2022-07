Profili Instagram nel mirino degli hacker, arriva la prima assicurazione per gli utenti: ecco come funziona e quanto costa (Di martedì 12 luglio 2022) In un mondo ormai estremamente tecnologico, i furti d’identità digitale non sono più una novità. Il fenomeno, dilagante e difficile da arginare, colpisce soprattutto influencer e content creator, ma ultimamente sta riguardando sempre più utenti “privati”. Secondo i dati registrati dalla Polizia Postale negli ultimi mesi in Italia un numero crescente di account è stato soggetto a furti d’identità. Gli hacker, per appropriarsi dei Profili, utilizzano diverse modalità di phishing, tra cui l’invio di link sospetti tramite gli account di nostri contatti (già hackerati) che invitano a votare in concorsi in Rete o ad aiutare quella persona ad accedere alla propria pagina. Per questo adesso Notch, startup israeliana, ha proposto una soluzione per chi utilizza Instagram a fini professionali: una vera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) In un mondo ormai estremamente tecnologico, i furti d’identità digitale non sono più una novità. Il fenomeno, dilagante e difficile da arginare, colpisce soprattutto influencer e content creator, ma ultimamente sta riguardando sempre più“privati”. Secondo i dati registrati dalla Polizia Postale negli ultimi mesi in Italia un numero crescente di account è stato soggetto a furti d’identità. Gli, per appropriarsi dei, utilizzano diverse modalità di phishing, tra cui l’invio di link sospetti tramite gli account di nostri contatti (giàati) che invitano a votare in concorsi in Rete o ad aiutare quella persona ad accedere alla propria pagina. Per questo adesso Notch, startup israeliana, ha proposto una soluzione per chi utilizzaa fini professionali: una vera ...

