Problemi wireless con Android Auto | alcune possibili soluzione

(Di martedì 12 luglio 2022) Ultimamente sono giunti alcuni rumors circa diverse segnalazioni fatte da alcuni utenti sul forum di supporto di Google, rivelando dell’esistenza di un bug riguardante la connettivitàdi. Da ciò che si è discusso nei commenti, tale modalità avrebbe smesso di funzionare per diversi utenti che utilizzavano il sistema di infotainment a bordo delle proprie. Inconvenienti tali, solitamente, accadono quando si sfruttano cavi, ma in questo caso la questione è palese dipenda da un altro fattore. Per adesso il motivo ancora non è ben chiaro circa l’insorgenza di tale bug su, ma pare che la problematica sia nata con la nuova versione 7.8 del servizio. Gli utenti sostengono che il problemaè sorto inizialmente già dopo aver ...

Negli ultimi giorni sono stati riportati in rete diversi feedback negativi riguardanti l'ultima versione, a causa dei problemi di disconnessione riscontrati in modalità wireless. In tutti i casi il ... L'aggiornamento di Android Auto ha interrotto le connessioni wireless per molti utenti. I forum di supporto di Google ricevono costantemente più segnalazioni ...