Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki compie 25 anni e torna al cinema dal 14 al 20 luglio

(Di martedì 12 luglio 2022) con Lucky Red per Un mondo di sogni animati. Il 121997 debuttava nelle saletografiche giapponesi, ottavo lungometraggio animato di. Venticinquedopo, Lucky Red riporta alil film con la rassegna "Un mondo di sogni animati". Appuntamento sul grande schermo dal 14 al 20. Ashitaka, un giovane guerriero della dinastia Emishi, è costretto a uccidere un cinghiale selvatico posseduto da una divinità malvagia. Ferito al braccio dall'animale, il giovane colpito da una maledizione mortale, deve lasciare il suo villaggio per cercare il modo di neutralizzarla. Durante il suo viaggio si imbatte nella giovane San, una ragazza allevata da lupi e …

Il 12 luglio 1997 debuttava nelle sale cinematografiche giapponesi, ottavo lungometraggio animato di Hayao Miyazaki. Venticinque anni dopo, Lucky Red riporta al cinema il film con la rassegna "Un mondo di sogni animati". Appuntamento sul grande schermo dal 14 al 20 luglio.