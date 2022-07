Prima del metaverso: 15 anni fa Antonio Di Pietro teneva il primo comizio italiano su Second Life (Di martedì 12 luglio 2022) Il 12 luglio 2007 Di Pietro anticipava tutti tenendo il primo comizio politico italiano su Second Life: l'idea di una nuova comunicazione politica e di un nuovo media da sfruttare con Gianroberto Casaleggio sullo sfondo nella veste, ancora una volta, del guru dei politici Leggi su wired (Di martedì 12 luglio 2022) Il 12 luglio 2007 Dianticipava tutti tenendo ilpoliticosu: l'idea di una nuova comunicazione politica e di un nuovo media da sfruttare con Gianroberto Casaleggio sullo sfondo nella veste, ancora una volta, del guru dei politici

Pubblicità

elio_vito : La Lega minaccia il governo per le proposte parlamentari su cittadinanza e cannabis, presentate ad avvio legislatur… - romeoagresti : La prima offerta del #Bayern per #DeLigt, come confermato da @cfbayern, è di 60 milioni: rifiutata. Come detto, c’è… - teatrolafenice : ?? «Il problema del futuro è che solitamente arriva prima che noi si sia preparati a riceverlo» (Arnold H. Glasgow)… - ImBarbInterista : Pasqualino guarda che è infortunato #Skriniar ..... Ti diverti a creare dilanio prima del tempo... - andrea_snaddy : Chissene del torneino, aggiustate il meccanismo prima che ci stufiamo -